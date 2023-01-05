Боец UFC Топурия избил певца Монтеса в испанском баре

Боец смешанного стиля из Грузии Илия Топурия, выступающий в промоушене UFC, стал участником драки в испанском баре. Об этом в четверг пишет «Чемпионат.com».
По данным портала, к спортсмену подошел один из посетителей и дважды толкнул его. В ответ на это Топурия нанес ему серию ударов, отчего зачинщик упал на пол.
Однако, как пишет Газета.Ru, инцидент может быть постановкой. Оппонентом Топурии в этой потасовке был певец Омар Монтес, который является другом спортсмена. Он неоднократно делился фото с Топурией. За несколько часов до «драки» певец выкладывал видео своего спаринга с Илией в спортивном зале в Аликанте.