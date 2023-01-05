Концерт Максима Галкина завершился овациями в Дубае

Российский комик Максим Галкин✱ (признан иностранным агентом на территории РФ) собрал полный зал на сольном концерте в Дубае. Зал поддержал артиста овациями.
Галкин провел новогодний концерт в одном из холлов столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Сразу по окончании представления зрители еще долго бурно аплодировали юмористу. Галкин поблагодарил аудиторию за оказанный прием и поддержку.
Напомним, Галкин не раз осуждал специальную операцию на территории Украины. Юморист вместе с Аллой Пугачевой покинули Россию в марте 2022 года и отправились в Израиль.
Ранее певец Валерий Меладзе попал в неприятную ситуацию во время концерта на новогоднем корпоративе в Дубае. Артист поддержал украинских националистов, завершив известную речевку.
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