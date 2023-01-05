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Концерт Максима Галкина завершился овациями в Дубае

Общество
Концерт Максима Галкина завершился овациями в Дубае

Российский комик Максим Галкин✱ (признан иностранным агентом на территории РФ) собрал полный зал на сольном концерте в Дубае. Зал поддержал артиста овациями.

Галкин провел новогодний концерт в одном из холлов столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Сразу по окончании представления зрители еще долго бурно аплодировали юмористу. Галкин поблагодарил аудиторию за оказанный прием и поддержку.

Концерт Максима Галкина завершился овациями в Дубае

Напомним, Галкин не раз осуждал специальную операцию на территории Украины. Юморист вместе с Аллой Пугачевой покинули Россию в марте 2022 года и отправились в Израиль.

Ранее певец Валерий Меладзе попал в неприятную ситуацию во время концерта на новогоднем корпоративе в Дубае. Артист поддержал украинских националистов, завершив известную речевку.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
  • ✱✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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