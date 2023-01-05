Спасатель Ковалев назвал главную ошибку родителей ребенка, примерзшего языком к качелям

Спасатель международного класса Сергей Ковалев предостерег родителей от главной ошибки, если ребенок случайно примерз языком к качелям на морозе.
По его словам, такая ситуация хоть и очень неприятна, но редко требует вызова экстренных служб. Проблему можно легко решить самостоятельно. Главное — не пытаться отогреть это место зажигалкой и не отрывать язык рывком.
В первую очередь эксперт посоветовал отогреть место, где прилип язык, теплым дыханием. Для этого нужно сложить руки рупором и активно подышать.
Второй эффективный способ — это полить место соприкосновения языка и металлической конструкции водой. Причем подойдет любая жидкость: чай, газировка или сок, но важно, что вода не должна быть горячей, резюмировал Ковалев в беседе «Газетой.Ru».