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Спасатель Ковалев назвал главную ошибку родителей ребенка, примерзшего языком к качелям

Общество
Спасатель Ковалев назвал главную ошибку родителей ребенка, примерзшего языком к качелям

Спасатель международного класса Сергей Ковалев предостерег родителей от главной ошибки, если ребенок случайно примерз языком к качелям на морозе.

По его словам, такая ситуация хоть и очень неприятна, но редко требует вызова экстренных служб. Проблему можно легко решить самостоятельно. Главное — не пытаться отогреть это место зажигалкой и не отрывать язык рывком.

В первую очередь эксперт посоветовал отогреть место, где прилип язык, теплым дыханием. Для этого нужно сложить руки рупором и активно подышать.

Второй эффективный способ — это полить место соприкосновения языка и металлической конструкции водой. Причем подойдет любая жидкость: чай, газировка или сок, но важно, что вода не должна быть горячей, резюмировал Ковалев в беседе «Газетой.Ru».
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