В Якутске легковой автомобиль сбил 11-летнюю девочку и взрослого на улице Ярославского

ДТП с участием 11-летней девочки произошло на улице Ярославского в Якутске. Мужчина за рулем Toyota Premio сбил ребенка и взрослого, когда те пытались перейти дорогу в неположенном месте, сообщает портал sakhatime.ru.
Все случилось около 13:00 по местному времени (7:00 по московскому времени). По словам 35-летнего водителя японской иномарки, на улице был сильный туман. Учитывая погоду и то, что граждане пересекали проезжую часть не на переходе, мужчина не успел затормозить и сбил пешеходов.
В результате аварии пострадала 11-летняя девочка. Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи госпитализировали подростка с переломом правой ноги. По факту ЧП правоохранители проводят проверку.