В Якутске легковой автомобиль сбил 11-летнюю девочку и взрослого на улице Ярославского

Все случилось около 13:00 по местному времени (7:00 по московскому времени). По словам 35-летнего водителя японской иномарки, на улице был сильный туман. Учитывая погоду и то, что граждане пересекали проезжую часть не на переходе, мужчина не успел затормозить и сбил пешеходов.