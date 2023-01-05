Норвежский суд конфисковал у россиянина 7,1 млн долларов в качестве «преступных доходов»

По данным правоохранителей, средства действительно принадлежат гражданину России, но изъяты были у третьего лица в Норвегии. Сам владелец крупного капитала в настоящий момент проживает на родине. Подсудимый настаивал, что обнаруженные деньги — оплата юридических услуг в России, но Окружной суд Вестфолда не согласился с этими доводами и признал обнаруженную сумму «преступными доходами», которые необходимо конфисковать.