Почетного папу римского Бенедикта XVI похоронили в Ватикане

Торжественная церемония захоронения папы римского на покое Бенедикта XVI завершилась в Ватикане. За последние несколько дней базилику, где было выставлено тело покойного, посетили почти 200 тысяч человек.
Заупокойную мессу по почетному понтифику возглавил папа римский Франциск. Он произнес проповедь, в которой напомнил о мудрости и чуткости Бенедикта XVI. Отмечается, что почетного папу похоронили в кипарисовом гробу в Гротах Ватикана, расположенных под алтарной и хоральной частями Собора Святого Петра.
Бенедикт XVI, в миру Йозеф Алоиз Ратцингер, стал первым в современной истории понтификом, добровольно отрекшимся от Апостольского престола. После отречения он жил в небольшом монастыре, расположенном в Ватиканских садах. Папа римский на покое скончался 31 декабря в возрасте 95 лет. Причина смерти священника не раскрывается.