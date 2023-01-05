Почетного папу римского Бенедикта XVI похоронили в Ватикане

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Алоиз Ратцингер, стал первым в современной истории понтификом, добровольно отрекшимся от Апостольского престола. После отречения он жил в небольшом монастыре, расположенном в Ватиканских садах. Папа римский на покое скончался 31 декабря в возрасте 95 лет. Причина смерти священника не раскрывается.