Лукашенко призвал ускорить строительство белорусских портов в России

По его словам, эти объекты необходимо возводить быстрее, доводя до определенного уровня и запускать торговлю уже через собственные порты. В отношении транзита белорусских грузов через российские порты вопросы с Москвой на текущий момент решены, цитирует Лукашенко агентство «БелТА».