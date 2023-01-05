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Лукашенко призвал ускорить строительство белорусских портов в России

Экономика
Лукашенко призвал ускорить строительство белорусских портов в России

Сооружение белорусских портов на территории России необходимо ускорить. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров по теме экспорта белорусских товаров.

По его словам, эти объекты необходимо возводить быстрее, доводя до определенного уровня и запускать торговлю уже через собственные порты. В отношении транзита белорусских грузов через российские порты вопросы с Москвой на текущий момент решены, цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Объем перевалки грузов в морских портах России достиг доковидных отметок. Он составил 840 млн тонн, а производственные мощности увеличились более чем на 36 млн тонн по итогам минувшего года, следует из документов Росморречфлота.
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