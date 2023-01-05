МОМ объявила о перехвате более тысячи мигрантов в море у берегов Ливии

Ле Гран-Саконекс, 5 января. Более тысячи нелегалов, направлявшихся из Ливии к берегам ЕС, перехвачены в море и возвращены на африканское побережье. Об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ).
Согласно последнему заявлению, в период с 25 по 31 декабря 2022 года 1088 беженцев вернулись в Ливию. Всего же за минувшие 12 месяцев около 24,7 тыс. мигрантам не позволили пересечь Средиземное море. Кроме того, за тот же период 525 нелегалов погибли, 848 до сих пор числятся пропавшими без вести. Все они использовали Ливию в качестве транзитного пункта для отправки в Европу.
Ранее сотрудники НПО Human Rights Watch и Border Forensics заявили о том, что агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex замечено на неоднократных превышениях полномочий. По словам активистов, воздушная разведка «Фронтекс» сотрудничает с Береговой охраной Ливии, передавая ей информацию о местоположении лодок с беженцами.