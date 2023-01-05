МОМ объявила о перехвате более тысячи мигрантов в море у берегов Ливии

Согласно последнему заявлению, в период с 25 по 31 декабря 2022 года 1088 беженцев вернулись в Ливию. Всего же за минувшие 12 месяцев около 24,7 тыс. мигрантам не позволили пересечь Средиземное море. Кроме того, за тот же период 525 нелегалов погибли, 848 до сих пор числятся пропавшими без вести. Все они использовали Ливию в качестве транзитного пункта для отправки в Европу.