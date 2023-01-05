Ветеринар Коникова назвала смертельно опасные для собак продукты с праздничного стола

Также очень опасны лук и чеснок. Эти продукты негативно сказываются на кроветворении собаки, в том числе при поедании вместе с паштетом. Кроме того, в список запрещенных продуктов эксперт включила виноград, изюм и авокадо, пишет «Газета.Ru».