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Ветеринар Коникова назвала смертельно опасные для собак продукты с праздничного стола

Общество
Ветеринар Коникова назвала смертельно опасные для собак продукты с праздничного стола

Многие собаки любят выпрашивать у хозяев человеческую еду, однако существуют определенные продукты, которые смертельно опасны для питомцев.

В первую очередь нельзя давать собаке шоколад, поскольку даже маленький кусочек с высоким содержанием какао может привести к гибели. Об этом рассказала ветеринар-невролог Людмила Коникова.

Также очень опасны лук и чеснок. Эти продукты негативно сказываются на кроветворении собаки, в том числе при поедании вместе с паштетом. Кроме того, в список запрещенных продуктов эксперт включила виноград, изюм и авокадо, пишет «Газета.Ru».
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