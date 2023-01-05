Миллионы итальянцев посмотрели «Серебряные коньки» в день премьеры

Сценарист Роман Кантор рассказал об успехе российского фильма «Серебряные коньки» в Италии. Премьеру кинокартины за день посмотрели почти 3 млн человек.
На телеканале «РАИ-1» в Италии состоялась премьера исторической драмы «Серебряные коньки» про Санкт-Петербург 19 века и двух влюбленных молодых людей. В своем Telegram-канале сценарист киноленты рассказал об успехе фильма. По его словам, российский новогодний фильм за день посмотрели миллионы итальянцев.
«Вот такое итальянское новогоднее чудо», — написал Кантор.
Напомним, в июне 2021 года «Серебряные коньки» вышли на американском стриминговом сервисе Netflix. Спустя пять дней после премьеры фильм вошел в топ-4 по просмотрам на платформе.