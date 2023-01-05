Миллионы итальянцев посмотрели «Серебряные коньки» в день премьеры

На телеканале «РАИ-1» в Италии состоялась премьера исторической драмы «Серебряные коньки» про Санкт-Петербург 19 века и двух влюбленных молодых людей. В своем Telegram-канале сценарист киноленты рассказал об успехе фильма. По его словам, российский новогодний фильм за день посмотрели миллионы итальянцев.