Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана

Стали известны детали телефонного диалога российского лидера Владимира Путина с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщили в Москве, в ходе переговорного процесса политики коснулись темы российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующая информация была обнародована 5 января на официальном сайте Кремля.
«Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», — говорится в заявлении.
Уточняется, что во время разговора Путин и Эрдоган также обсудили партнерские связи между Турцией и Россией в энергетической отрасли, а также затронули вопросы относительно ситуации в Сирии.