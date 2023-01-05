Врач Терещенко предупредила об опасности домашнего майонеза из сырых желтков

Домашний майонез, приготовленный из сырых желтков, может представлять опасность для здоровья. Такое мнение выразила врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко.
Медицинский специалист утверждает, что употребление в пищу сырых яиц сопровождается риском заражения сальмонеллезом. По словам Терещенко, именно на яйца приходится около 90% всех случаев заражения. При этом яйца с сальмонеллой невозможно отличить от нормальных яиц на глаз, передает «Газета.Ru».
Врач рекомендует россиянам с осторожностью выбирать ингредиенты для приготовления майонеза. В частности она советует покупать продукты у проверенных производителей и термических обрабатывать их до полной готовности.