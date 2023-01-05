Врач Терещенко предупредила об опасности домашнего майонеза из сырых желтков

Медицинский специалист утверждает, что употребление в пищу сырых яиц сопровождается риском заражения сальмонеллезом. По словам Терещенко, именно на яйца приходится около 90% всех случаев заражения. При этом яйца с сальмонеллой невозможно отличить от нормальных яиц на глаз, передает «Газета.Ru».