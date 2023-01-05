Yonhap: северокорейский дрон мог произвести съемку администрации президента Южной Кореи

Дрон КНДР мог выполнить съемку администрации президента в Сеуле, пишет информагентство Yonhap со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи Юн Гон Ена.
По его словам, южнокорейская разведка не исключает, что северокорейский беспилотник мог проводить съемку.
«Я выразил беспокойство касательно возможности факта съемки президентской администрации в Енсане», — сообщил парламентарий.
Стоит отметить, что пять дронов КНДР вторглись 26 декабря на территорию Южной Кореи. Военным не удалось перехватить беспилотники.