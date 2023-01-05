Более 20 человек стали жертвами ДТП в центральной части Нигерии

Абуджа, 5 января. Автобус с пассажирами врезался в грузовик на территории нигерийского штата Баучи.
Начальник Федерального корпуса безопасности дорожного движения (FRSC) Юсуф Абдуллахи заявил, что силовики уже завершили предварительное расследование. По его словам, виновником аварии является водитель минивэна.
Автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 18 человек. Пассажиры сгорели заживо в результате воспламенения автомобиля.
Кроме того, три трое получили травмы разной степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице.
Глава FRSC призвал водителей соблюдать правила дорожного движения. Абдуллахи посоветовал автолюбителям проверить техническое состояние транспорта, а также не садиться за руль при плохом самочувствии.
Днем ранее подобная трагедия произошла в нигерийском штате Коги. Автобус с пассажирами на борту выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз. В результате ДТП погибли 15 человек, пять получили травмы.