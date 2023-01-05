Палате представителей США не удается назначить спикера второй день подряд

Вашингтон, 5 января. Республиканцы в Палате представителей США не смогли избрать спикера второй день подряд. Утвердить кандидатуру представителя от Калифорнии Кевина Маккарти не дает крайне правая фракция Республиканской партии, называемая «Комитетом свободы». После трех провальных попыток выборы нового спикера были перенесены на другой день.
Члены Палаты представителей должны сначала избрать главу, прежде чем приводить к присяге отдельных членов и приступать к законодательным вопросам. Маккарти является лидером республиканцев в нижней палате парламента с 2019 года и возглавлял успешные усилия своей партии по завоеванию контроля над Палатой представителей на промежуточных выборах 2022 года. Однако его противники внутри Республиканской партии своим протестом парализуют всю работу американского парламента. «Комитет свободы», состоящий из 20 депутатов, считает Маккарти политически ненадежным кандидатом на пост спикера.
На последних голосованиях 201 из 222 парламентариев от Республиканской партии поддержал Маккарти. Для получения должности ему необходимо набрать 218 голосов. Его коллега-демократ, парламентарий Хаким Джеффрис из Нью-Йорка, набрал 212 голосов, получив поддержку всех членов его партии.
В новом раунде голосований сторонники Маккарти потеряли еще один голос. Парламентарий Виктория Спартц из Индианы, которая ранее поддерживала главу фракции, воздержалась от голосования. Позже она сказала, что изменила свою позицию, потому что хотела увидеть более широкие дебаты среди республиканцев о том, кто должен быть спикером, учитывая опасения ее коллег по поводу Маккарти.
Конфликт внутри партии уже способствовал серьезным репутационным потерям Республиканской партии. «Комитет свободы» не намерен уступать давлению большинства, но и сторонники Маккарти не готовы мириться с саботажем ультраконсервативных однопартийцев.
«У нас есть 20 человек, требующих, чтобы 201 безоговорочно сдался им. Что ж, я не сдамся безоговорочно», — заявил представитель республиканцев Трент Келли.
Экс-президент США Дональд Трамп также поддержал Маккарти и призвал несогласных «не превращать великий триумф в гигантское и позорное поражение». Но воззвание бывшего главы страны не смогло справиться с упорством «Комитета».
«Президент (Трамп — Примечание ФАН) должен сказать Кевину Маккарти: «Сэр, у вас нет голосов, и пришло время уйти», — заявила противница Маккарти парламентарий Лорен Боберт.
Спартц и Боберт, как и ряд других членов «Комитета Свободы», являются сторонниками Трампа, так называемыми «MAGA-республиканцами». Своим демаршем на выборах спикера они фактически идут против воли главного политического авторитета в своей фракции.
Первая попытка голосования за кандидатуру Маккарти провалилась во вторник, 3 января. Группа из 20 парламентариев-республиканцев выступила против его кандидатуры.
Как отмечают политические обозреватели, нынешний провал голосования за спикера Палаты представителей стал первым в течение последних 100 лет. Он продемонстрировал отсутствие единства в рядах республиканцев, которые не смогли объединиться для утверждения нового главы парламента.
В свою очередь сам Маккарти заявил в общении с журналистами, что твердо намерен занять пост спикера.