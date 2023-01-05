Палате представителей США не удается назначить спикера второй день подряд

В новом раунде голосований сторонники Маккарти потеряли еще один голос. Парламентарий Виктория Спартц из Индианы, которая ранее поддерживала главу фракции, воздержалась от голосования. Позже она сказала, что изменила свою позицию, потому что хотела увидеть более широкие дебаты среди республиканцев о том, кто должен быть спикером, учитывая опасения ее коллег по поводу Маккарти.