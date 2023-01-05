Майданов заявил, что никто не возьмется организовывать концерт Меладзе в России

Депутат Госдумы РФ Денис Майданов высказался о политической позиции певца Валерия Меладзе после инцидента на концерте в Дубае. Автор-исполнитель уверен, что для карьеры оскандалившегося артиста нет будущего в России.
Меладзе оказался в скандальной ситуации после националистического лозунга во время концерта в Дубае. Майданов отметил, что пока творчество певца продолжает оставаться доступным в России, однако этому быстро придет конец.
«При всей констатации многолетней и талантливой работы братьев Меладзе в России, эта пластинка, похоже, доиграла или доигралась. Думаю, сейчас ни одна концертная площадка в России, ни один мэр или губернатор не возьмут на себя риск по организации концерта артиста. Те же, кто рискнет пригласить его в стране на частный корпоратив, будут рисковать публичным обозначением позиции, созвучной позиции Меладзе», — написал Майданов в своем Telegram-канале.
Автор-исполнитель посоветовал артистам, которые занимают молчаливую позицию, продолжать отмалчиваться. Майданов отметил, что молчание знаменитых людей опасно, однако только так они могут сохранить то, что имеют.