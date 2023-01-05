Юношу с частицами взрывчатки в кроссовках задержали на станции метро «Кутузовская» в Москве

Стражи порядка остановили 18-летнего пассажира для проведения процедуры досмотра. В ходе мероприятий приборы показали, что на кроссовках юноши есть частицы взрывчатки — тринитротолуола. Покупатель обуви на рынке рассказал, что приехал в Москву учиться в Московской академии предпринимательства и уже открыл свое дело — он приобретает кроссовки на рынке «Садовод» и продает их.