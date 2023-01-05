Глава Edison: ценовой потолок не влияет на стоимость газа

Установленный странами ЕС лимит цен на газ не влияет на стоимость ресурса, заявил управляющий итальянской энергокомпании Edison Никола Монти в интервью изданию La Stampa.
По его словам, влияние на этот показатель оказывает спрос и погодные условия. Если зима в Европе и дальше будет теплой, то цены на газ останутся на более низком уровне, чем прогнозировалось ранее.
Напомним, 19 декабря страны Евросоюза согласовали динамический «потолок» цен на голубое топливо в размере 180 евро за МВт⋅ч (1900 долларов за тысячу кубометров). Мера вступит в силу с 15 февраля и будет отменена в случае дефицита ресурса.