Президент Буркина-Фасо заявил о появлении новой тактики борьбы с терроризмом

Уагадугу, 5 января. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что при освобождении города Соленцо национальная армия применила новую тактику борьбы с терроризмом.
Лидер приехал в населенный пункт, чтобы лично встретиться с гарнизоном. Глава государства поздравил солдат с праздниками и рассказал о готовящейся военной реформе.
Траоре заявил, что нововведения коснутся действий подразделений ВС Буркина-Фасо. По его словам, бойцы уже испробовали новую тактику при освобождении Соленцо от радикалов, и она показала впечатляющие результаты.
Президент добавил, что подобные реформы требуют изменений в сфере материально-технического обеспечения. В этой связи необходимо оснастить армию соответствующим оборудованием и создать удобную логистическую систему снабжения.
Ранее военнослужащие национальной армии освободили город Соленцо на западе страны. В результате успешной спецоперации правительственные войска уничтожили вооруженные бандформирования, которые в течение пяти месяцев держали в страхе жителей региона.