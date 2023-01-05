Сенатор Цеков заявил о грядущих сложных временах для Франции из-за поддержки Украины

Ранее глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям. По ее словам, сотням из них пришлось закрыться. Ле Пен убеждена, что такое положение вещей «не неудачное стечение обстоятельств, а результат неправильных политических решений».