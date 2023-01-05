Сенатор Цеков заявил о грядущих сложных временах для Франции из-за поддержки Украины

В ближайшем будущем Франции придется очень серьезно конкурировать с другими европейскими странами за место под солнцем. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Сергей Цеков.
Ранее глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям. По ее словам, сотням из них пришлось закрыться. Ле Пен убеждена, что такое положение вещей «не неудачное стечение обстоятельств, а результат неправильных политических решений».
«Думаю, прежде всего имеются ввиду решения, связанные с поддержкой Украины, — заявил Цеков. — Возможно, здесь даже следует взглянуть шире и предположить, что Ле Пен обвиняет действующее французское правительство в поддержке курса Соединенных Штатов на конфронтацию с Россией».
Сенатор также напомнил, что Франция была одной из тех стран, что отказались от выработки совместных решений по обеспечению взаимной безопасности между РФ и НАТО.
«Политическая недальновидность французских властей в перспективе приведет к тому, что страна будет испытывать большие проблемы с обеспечением предприятий энергоресурсами, — подчеркнул парламентарий. — Решения, которые принимает сегодня Елисейский дворец, поставят Францию в один ряд со странами Африки и Латинской Америки».
По словам собеседника ФАН, период безоблачного состояния французской экономики, когда в ее распоряжении были дешевые энергоносители из России, закончился.
«И дальше Парижу придется очень серьезно конкурировать за место под солнцем, — убежден Цеков. — То есть, уже не за счет обмана довольно значительной части стран мирового сообщества, а за счет производство качественной продукции».
Ранее ФАН писал, что во Франции началась битва за наследие Марин Ле Пен.