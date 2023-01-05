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Военкор Прокудин: командование применяет тактику угроз и репрессий в ВСУ

Армия
Военкор Прокудин: командование применяет тактику угроз и репрессий в ВСУ

Командование ВСУ активно применяют тактику угрозу и репрессий в отношении подчиненных, заявил военкор Филипп Прокудин.

В интервью изданию Ura.ru он сообщил, что генералы ВСУ избегают пленения военных, чтобы они не попали под воздействие ВС РФ. Украинское командование опасается разложения своей армии.

«Репрессии пускают в ход без колебаний. Или этим угрожают. Также это вполне может быть и приемом», — объяснил он.

Прокудин отметил, что у мобилизованных граждан Украины есть немало вопросов, на которые российская сторона может дать ответы.
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