Военкор Прокудин: командование применяет тактику угроз и репрессий в ВСУ

Командование ВСУ активно применяют тактику угрозу и репрессий в отношении подчиненных, заявил военкор Филипп Прокудин.
В интервью изданию Ura.ru он сообщил, что генералы ВСУ избегают пленения военных, чтобы они не попали под воздействие ВС РФ. Украинское командование опасается разложения своей армии.
«Репрессии пускают в ход без колебаний. Или этим угрожают. Также это вполне может быть и приемом», — объяснил он.
Прокудин отметил, что у мобилизованных граждан Украины есть немало вопросов, на которые российская сторона может дать ответы.