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Сенатор Цеков заявил, что все больше стран перестанут признавать Косово независимым государством

Политика
Сенатор Цеков заявил, что все больше стран перестанут признавать Косово независимым государством

Все больше государств в мире осознают, что США поступили с сербами несправедливо, когда позволили отделиться от их страны Республике Косово. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Сергей Цеков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал девять стран, отозвавших признание самопровозглашенного Косова. По его словам, это Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, а также Мальдивы.

«Самое важное, что мы должны держать в голове, потребляя эту информацию — то, что каждая страна-член ООН является равноправной «единицей», — заметил Цеков. — Не надо делить государства на «миры» и «категории», как это делают Соединенные Штаты. Так что в данном случае стоит просто констатировать тот факт, что девять стран из почти 200, которые входят в Организацию Объединенных Наций, высказались против признания Косово».

Сенатор выразил уверенность, что процесс «депризнания» отколовшейся от Сербии республики продолжится.

«Все больше государств в мире осознают, что с сербами поступили несправедливо, — заявил парламентарий. — Американцы в 1999 году разбомбили Белград, а потом еще и добились того, чтобы Косово стало отдельным и при этом враждебным по отношению к Сербии государственным образованием. И то, что все больше стран понимают смысл этого устроенного США фарса, не может не радовать».

Ранее Александр Вучич допустил, что 2023 год будет тяжелее 2022.
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