Два десятилетних школьника провалились под лед Ангары в Иркутске

По данным спасателей, 4 января в региональном центре под лед реки Ангары провалились два десятилетних школьника. Известно, что все произошло за пределами катка в парке развлечений. Взрослые из-за тонкого льда не могли приблизится к подросткам, поэтому кинули им подручные средства, которые позволили детям выбраться на берег.