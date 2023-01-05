Два десятилетних школьника провалились под лед Ангары в Иркутске

Все больше людей и автомобилей проваливаются под лед в Иркутской области. Такой статистикой поделились в региональном управлении МЧС.
По данным спасателей, 4 января в региональном центре под лед реки Ангары провалились два десятилетних школьника. Известно, что все произошло за пределами катка в парке развлечений. Взрослые из-за тонкого льда не могли приблизится к подросткам, поэтому кинули им подручные средства, которые позволили детям выбраться на берег.
На родителей, дети которых оказались без присмотра, составили административные протоколы. Теперь стражи порядка дадут оценку действиям персонала парка.