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Два десятилетних школьника провалились под лед Ангары в Иркутске

Происшествия
Два десятилетних школьника провалились под лед Ангары в Иркутске

Все больше людей и автомобилей проваливаются под лед в Иркутской области. Такой статистикой поделились в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, 4 января в региональном центре под лед реки Ангары провалились два десятилетних школьника. Известно, что все произошло за пределами катка в парке развлечений. Взрослые из-за тонкого льда не могли приблизится к подросткам, поэтому кинули им подручные средства, которые позволили детям выбраться на берег.

На родителей, дети которых оказались без присмотра, составили административные протоколы. Теперь стражи порядка дадут оценку действиям персонала парка.
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