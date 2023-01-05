В налоговом управлении Анкары 25 человек отравились газом и попали в больницы

Массовое отравление людей газом произошло в одном из налоговых управлений столицы Турции — Анкары. По меньшей мере 25 человек поступили в медицинские учреждения города с соответствующими симптомами, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в местной полиции.
Все случилось с столовой ведомства в районе Алтындаг. Во время приема пищи несколько человек потеряли сознание от отравления бытовым газом. Согласно предварительной версии, в помещении произошла утечка голубого топлива. Из-за ЧП у многих начались рвота и головокружение, отметили в CNN.
К налоговому управлению немедленно вызвали скорую помощь, газовую службу и полицию. Персонал и посетителей здания эвакуировали в целях безопасности. Состояние госпитализированных опасений не вызывает. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.