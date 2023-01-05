В налоговом управлении Анкары 25 человек отравились газом и попали в больницы

Все случилось с столовой ведомства в районе Алтындаг. Во время приема пищи несколько человек потеряли сознание от отравления бытовым газом. Согласно предварительной версии, в помещении произошла утечка голубого топлива. Из-за ЧП у многих начались рвота и головокружение, отметили в CNN.