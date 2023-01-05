Глава ФЗНЦ Максим Шугалей: российское волонтерство оказалось неготовым к помощи раненым в зоне СВО

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что на данный момент главные волонтеры в госпиталях ЛНР — это луганские бабушки. Он напомнил, что в Первую мировую войну сестрами милосердия являлись дворянские дочери, они не гнушались выносить судно из-под раненых. В их числе инкогнито служили и помогали своему народу Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Романовы.