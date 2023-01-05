Глава ФЗНЦ Максим Шугалей: российское волонтерство оказалось неготовым к помощи раненым в зоне СВО

Российское общество оказалось неготовым к волонтерскому движению по помощи раненым в зоне специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в своем Telegram-канале.
По словам социолога, в РФ волонтеров стали воспринимать как дружелюбных молодых сопроводителей руководящих лиц на официальных мероприятиях. Реальную помощь в спецоперации ВС РФ добровольческое движение не осуществляет.
«Меня часто спрашивают: а помогают ли волонтеры ухаживать за ранеными в госпиталях Луганска? Я не хочу никого обидеть, не хочу обидеть молодежь, которая стремится в волонтерские организации, но у нас создалась практика, когда волонтеры — это некие чисто одетые в красивые футболочки мальчики и девочки, которые машут флажками и горячо приветствуют приезжающее начальство на Олимпийских играх в 2014 году и на других соревнованиях, форумах, конференциях», — сказал Шугалей.
Глава ФЗНЦ подчеркнул, что на данный момент главные волонтеры в госпиталях ЛНР — это луганские бабушки. Он напомнил, что в Первую мировую войну сестрами милосердия являлись дворянские дочери, они не гнушались выносить судно из-под раненых. В их числе инкогнито служили и помогали своему народу Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Романовы.
«Где дочери современной элиты, которые приехали бы в Луганск перематывать культи раненым солдатам? Где масштабное волонтерское движение России, в которое годами вбухивались федеральные деньги?
Волонтеры собираются в тусовки, являющиеся, скорее, аналогом комсомольских сборищ последнего советского периода. Наше общество оказалось не готовым к волонтерскому движению по помощи раненым», — подытожил Максим Шугалей.
Ранее волонтеры ФЗНЦ помогли восстановить несколько разрушенных ударом ВСУ домов в городе Стаханов Луганской Народной Республики.