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Маленькие польские магазины массово закрываются из-за инфляции

Экономика
Маленькие польские магазины массово закрываются из-за инфляции

Маленькие магазины массово закрываются из-за больших расходов, высокой инфляции и конкуренции с большими торговыми сетями. Такой информацией поделилось издание Rzeczpospolita.

По словам автора материала, быстрее всех подвергаются ликвидации продуктовые точки. В прошлом году закрылись четыре тысячи таких магазинов, еще почти десять тысяч приостановили работу.

В издании отметили, что это происходит из-за скачкообразного роста расходов, высокой инфляции и конкуренции онлайн-площадок и больших торговых сетей. Также повышается стоимость продукции, что не дает возможности нарастить объем продаж.
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