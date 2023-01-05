Маленькие польские магазины массово закрываются из-за инфляции

Маленькие магазины массово закрываются из-за больших расходов, высокой инфляции и конкуренции с большими торговыми сетями. Такой информацией поделилось издание Rzeczpospolita.
По словам автора материала, быстрее всех подвергаются ликвидации продуктовые точки. В прошлом году закрылись четыре тысячи таких магазинов, еще почти десять тысяч приостановили работу.
В издании отметили, что это происходит из-за скачкообразного роста расходов, высокой инфляции и конкуренции онлайн-площадок и больших торговых сетей. Также повышается стоимость продукции, что не дает возможности нарастить объем продаж.