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Американское посольство в Москве обратилось к россиянам

Политика
Американское посольство в Москве обратилось к россиянам

Члены американской дипмиссии в Москве опубликовали обращение к гражданам России. Текст заявления вместе с видео был размещен на официальной странице в Twitter 5 января.

Американские дипломаты отметили, что практически в любой период времени между Москвой и Вашингтоном были не совсем дружеские отношения. Однако, несмотря на это, две страны всегда находили общий язык в решении глобальных проблем, возникающих на международной арене.

«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — говорится в заявлении.

При этом сотрудники диппредставительства отметили, что оба государства «роднит общая культура» и совместные успехи.
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