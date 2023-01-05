Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Денис Майданов заявил, что Валерий Меладзе не смог усидеть на двух стульях

Общество
Денис Майданов заявил, что Валерий Меладзе не смог усидеть на двух стульях

Автор-исполнитель Денис Майданов высказался о политической позиции певца Валерия Меладзе. Депутат Госдумы РФ отметил, что артист не смог занять обе стороны баррикад.

Меладзе поддержал Украину во время концерта в Дубае. Этот поступок возмутил поклонников, которые раскритиковали 57-летнего артиста. Майданов уверен, что карьера певца в России окончена.

«Констатирую очевидное: Валерий Меладзе так и не сумел усидеть на двух стульях. Сказал вслух то, к чему был готов в глубине души. И самое для него печальное, что гвоздь в карьеру Валеры в России вбил именно тот, кто попросил его ответить на националистский лозунг и потом опубликовал это видео», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Автор-исполнитель отметил, что Меладзе пытается занять двойную позицию, однако если его националистский лозунг в Дубае увидели все, то с концертами на передовой артист до сих пор не выступал.
майданов меладзе концерт дубай Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду