The Washington Post: США пока не собираются поставлять Украине танки Abrams

Отмечается, что американская сторона решила повременить с поставками танков, несмотря на решение передать Украине тяжелую бронетехнику. В публикации отмечается, что Abrams потребляют очень много топлива и подвержены поломкам. Подчеркивается, что обслуживать эти машины могут только специалисты с большим опытом.