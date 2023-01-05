The Washington Post: США пока не собираются поставлять Украине танки Abrams

Власти США пока не планируют передавать украинской армии танки Abrams, пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что американская сторона решила повременить с поставками танков, несмотря на решение передать Украине тяжелую бронетехнику. В публикации отмечается, что Abrams потребляют очень много топлива и подвержены поломкам. Подчеркивается, что обслуживать эти машины могут только специалисты с большим опытом.
Ранее в Пентагоне заявили, что новый пакет военной помощи Киеву будет включать в себя РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot. Сообщалось, что США продолжат передавать ВСУ необходимое вооружение и технику.