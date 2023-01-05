Директор «Беларусь-МТЗ»: семьям погибших при пожаре на Пулковском шоссе окажут помощь

Семьям погибших при пожаре в производственном помещении «Беларусь-МТЗ» на Пулковском шоссе в Петербурге окажут помощь. Об этом заявил генеральный директор завода Владислав Секержицкий в беседе с корреспондентом телеканала 78.ru.
По словам предпринимателя, пока сложно оценить размер причиненного МТЗ ущерба. На месте происшествия работают экстренные службы Северной столицы. Секержицкий отметил, что одним из погибших был сотрудник завода, работавший по договору подряда. Личность второй жертвы пока не установлена, предположительно, это женщина, добавил директор «Беларусь-МТЗ».
В СМИ отметили, что нарушений в работе завода выявлено не было. Последняя плановая проверка помещений проводилась сотрудниками МЧС в 2013-м году.