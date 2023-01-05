Директор «Беларусь-МТЗ»: семьям погибших при пожаре на Пулковском шоссе окажут помощь

По словам предпринимателя, пока сложно оценить размер причиненного МТЗ ущерба. На месте происшествия работают экстренные службы Северной столицы. Секержицкий отметил, что одним из погибших был сотрудник завода, работавший по договору подряда. Личность второй жертвы пока не установлена, предположительно, это женщина, добавил директор «Беларусь-МТЗ».