МИД Франции допустил возможность переговоров Макрона с Путиным

Париж допускает, что французский лидер Эммануэль Макрон может поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Такой информацией поделилась руководитель внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна.
Дипломат в рамках беседы с тележурналистами LCI отметила, что в настоящий момент в планах Парижа диалога глав двух государств пока нет. Однако не исключено, что разговор может состояться.
«Но (диалог. — Прим. ред.) возможен, так как они уже разговаривали в прошлом, и это было и остается полезным», — сказала глава МИД.
Ранее стало известно, что президент Франции провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Макрон пообещал коллеге предоставить «легкие танки».