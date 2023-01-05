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Авторы TAC уличили западные СМИ во лжи по поводу триумфа Украины

Политика
Авторы TAC уличили западные СМИ во лжи по поводу триумфа Украины

Журналисты западного мира нагло врали о происходящем на украинской территории в ходе специальной военной операции. Обозреватели The American Conservative, в свою очередь, обнажили неудобную для Европейского союза и Соединенных Штатов Америки правду об истинном положении дел в Киеве.

Согласно имеющейся информации, западные СМИ намеренно искажали факты. Так, обозреватели создали иллюзию того, что Украина определенно выйдет победителем в ходе вооруженного противостояния. Отмечается, что финансовая и военная помощь киевскому режиму со стороны Вашингтона добавляет еще больше проблем государству.

«Несмотря на то, что западные СМИ отчаянно пытались навязать всему миру мираж о триумфе Украины, реальность оказалась менее радужной», — говорится в статье.

Прежде пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отметила, что в действительности Киев лишь выполняет функцию инструмента в противостоянии Запада с Москвой.
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