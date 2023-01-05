Худяков сообщил, что напавшему на Газманова мужчине не удалось спровоцировать драку с певцом

Экс-депутат Роман Худяков сообщил, кем оказался напавший на певца Олега Газманова мужчина. Виновник инцидента во время концерта в Дубае пытался устроить драку с народным артистом РФ, однако ему это не удалось.
Недавно Газманов дал концерт в Дубае, во время которого к нему прорвался мужчина. Им оказался уроженец западной Украины, который пытался вырвать у артиста микрофон и спровоцировать его на политические заявления.
«Спровоцировать драку с 71-летним артистом, на которого он орал и у которого вырывал микрофон, ему не удалось», — написал Худяков в своем Telegram-канале.
Экс-депутат предположил, что скандалист удалит свой аккаунт в соцсети, чтобы ему не «прилетело» за Газманова. К слову, и сами украинцы посоветовали соотечественнику защищать родину на передовой, а не устраивать бессмысленные скандалы за границей.