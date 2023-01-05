«Мы теперь другие люди»: бывшие заключенные из ЧВК «Вагнер» начинают новую жизнь

Воевать — тяжело и опасно, но для некоторых это шанс начать новую жизнь.
Бывшие заключенные, рискнувшие жизнью на фронте в составе ЧВК «Вагнер», теперь свободны. Они никому ничего не должны, и у них достаточно средств, чтобы начать все с чистого листа. Несмотря на это, почти все воспринимают возвращение домой лишь как непродолжительный отпуск, после которого они обязательно вернутся в строй.
«Это мой выбор»
Боец с позывным Найк отправляется домой не один — с ним едет кошка Даша, которую он спас в Донбассе, когда та была еще совсем котенком. С тех пор они не расстаются. Пушистая прошла с ним и сырые окопы, и артиллерийский град, и многочасовой перелет в ИЛ-76.
«Везу Дашку домой, а сам вернусь, — говорит Найк. —Конечно, соскучился по семье. Но это мое решение, взвешенное и осознанное. Кто мне может запретить? Я мужчина, я сказал — я сделал».
«Спасибо за новую жизнь»
Боец с позывным КУРВА (расшифровывается как «командир у разведки воюет аккуратно») рассказывает, что, если бы не шанс присоединиться к спецоперации, он бы сидел еще 12 лет.
«Вот следователь удивится, когда меня увидит», — смеется мужчина.
Он с сожалением добавляет, что его жена сидит до сих пор, хотя должна была выйти на год раньше него — в 2034-м.
«Я ведь все это ради супруги и затеял — может, удастся и ее как-нибудь вытащить, я ради этого сделаю все что угодно, — говорит КУРВА. — Поверьте, мы теперь другие люди. Это как заново родиться, как снова обрести семью, честь, совесть, цель в жизни».
О боях он вспоминает с грустной улыбкой. Говорит, было дело, целых полчаса находились под адским артиллерийским огнем. Казалось, что выжить невозможно. А когда с ними вышли на связь по рации, у него не нашлось других слов кроме: «Шеф, это лучшая в мире работа».
«Смеялись все. А вообще, смех сквозь слезы. Воевать — очень сложно», — говорит бывший заключенный.
Боевое братство
К слову, многие из недавно сидевших — детдомовские. В ЧВК «Вагнер» они впервые нашли семью, за которую готовы и убивать, и умирать. Только при разговоре о погибших товарищах на этих каменных лицах проступают эмоции, а голос начинает дрожать.
«Самым сложным было терять близких братьев, — рассказывает Спартак. — А в остальном с ними (ВСУ — Прим. ред.) не так уж и сложно справиться. Мы едины, мы любим свою страну и гордимся, что воюем в ЧВК «Вагнер».
Уничтожая наемников
Спартак вспоминает, как в первом бою его группа уничтожила 48 иностранных «солдат удачи»:
«Это был лучший день в моей жизни. Но вместе с тем и самый печальный, мы тогда потеряли своих друзей».
Спартак говорит, что среди наемников были поляки, грузины, шведы и норвежцы. По его словам, теперь он не успокоится, пока не уничтожит их всех.
С чистой совестью
Каждый заключенный, честно отработавший свой контракт с ЧВК «Вагнер», был освобожден и награжден медалью за отвагу лично Евгением Пригожиным. Для кого-то это уже вторая награда. Раненые были отмечены дополнительно.
Бизнесмен накануне поздравил всех, подчеркнув, что бойцы сделали для Родины больше, чем кто-либо.
«Ну и не залетайте больше. Если кому-то захочется дополнительного адреналина — давайте к нам обратно, тут его хватает», — обратился Пригожин к дембелям.
К настоящему времени первая группа бывших заключенных, отработавших контракт с «оркестром», уже вернулась домой. Предприниматель лично проводил бойцов, призвав их держать себя в руках и избегать тяги к алкоголю и прочим соблазнам, а также напомнив, что двери ЧВК «Вагнер» всегда для них открыты.