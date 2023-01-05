Врачи во Франции массово складывают медицинские приборы из-за невыносимых условий работы

Невыносимые условия работы вынудили французских врачей объявить протест и сложить инструменты, пишут иностранные журналисты в Twitter.
По их данным, врачи во Франции заявили о «смерти общей медицины» на фоне осложняющихся условий работы всего сектора здравоохранения.
В конце декабря французские врачи объявляли забастовку, требуя вдвое повысить плату за прием пациентов — с 25 до 50 евро. Протестное движение медиков было вторым за месяц. Забастовки врачей также прокатились по всей стране в начале декабря. Акции протеста проводила созданная в сентябре ассоциация «Врачи для завтрашнего дня».
Врачей во Франции не устраивает не только низкая заработная плата, но также переполненные больницы на фоне проходящих в стране эпидемий гриппа, COVID-19 и бронхиолита.