Врачи во Франции массово складывают медицинские приборы из-за невыносимых условий работы

В конце декабря французские врачи объявляли забастовку, требуя вдвое повысить плату за прием пациентов — с 25 до 50 евро. Протестное движение медиков было вторым за месяц. Забастовки врачей также прокатились по всей стране в начале декабря. Акции протеста проводила созданная в сентябре ассоциация «Врачи для завтрашнего дня».