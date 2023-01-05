Турецкие врачи рассказали, какие продукты опасно разогревать повторно

Приготовленные блюда часто разогреваются повторно, однако далеко не каждый продукт может подвергаться этой процедуре. Эксперты портала En Son Haber объяснили, какие блюда не стоит разогревать несколько раз.
Специалисты подчеркивают, что мясо курицы нельзя разогревать повторно. Это обусловлено тем, что в его состав входят белки, плохо реагирующие на неоднократную термическую обработку. По мнению экспертов, остатки курицы лучше использовать для приготовления салатов или холодных бутербродов.
Также рекомендуется отказаться от повторного разогревания яиц. При термической обработке вареное яйцо приобретает токсический эффект и становится потенциально опасным для пищеварительной системы.
Наконец, турецкие врачи советуют не подвергать шпинат повторной обработке. В его состав входят нитраты, которые превращаются в нитриты при разогревании. Данные вещества оказывают влияние на уровень кислорода в крови.