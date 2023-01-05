Турецкие врачи рассказали, какие продукты опасно разогревать повторно

Специалисты подчеркивают, что мясо курицы нельзя разогревать повторно. Это обусловлено тем, что в его состав входят белки, плохо реагирующие на неоднократную термическую обработку. По мнению экспертов, остатки курицы лучше использовать для приготовления салатов или холодных бутербродов.