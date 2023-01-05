Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мухаммад Дагло предостерег от распространения насилия в Дарфуре на другие регионы Судана

Весь мир
Мухаммад Дагло предостерег от распространения насилия в Дарфуре на другие регионы Судана

Хартум, 5 января. Вспыхнувшие на днях межплеменные столкновения в Дарфуре могут распространиться на другие регионы Судана. Об этом сообщил первый заместитель председателя Суверенного совета Мухаммад Хамдан Дагло.

«Мы проинформируем население о результатах работы следственных комиссий, изучающих причины боевых действий», — заявил политик в аэропорту Хартума после прибытия из зоны конфликта.

По его словам, события на западе страны являются организованной акцией, которая может распространиться на все регионы Судана. В последние месяцы граждане Дарфура стали свидетелями ожесточенных конфликтов, унесших жизни сотен человек. Сожжены более 50 деревень. Кроме того, десятки тысяч жителей покинули дома в поисках убежища. В последние месяцы граждане Дарфура стали свидетелями ожесточенных конфликтов, унесших жизни сотен человек, десятки тысяч покинули дома в поисках убежища. Сожжены более 50 деревень. С октября 2021 года в регионе произошло более пяти крупных межплеменных споров, окончившихся насилием.

Ранее Мухаммад Хамдан Дагло лично возглавил комитет, направленный в Южный Дарфур для изучения обстановки. Замглавы Суверенного совета пообещал, что власти найдут и арестуют всех причастных к последним кровавым событиям.
Судан Дарфур
Военкоры ФАН
Лучшие в аду