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Путин рассказал о значении новой системы выплаты социальных пособий

Экономика
Путин рассказал о значении новой системы выплаты социальных пособий

Российский президент Владимир Путин заявил, что создаваемая в стране система пособий должна поддержать все семьи. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Глава региона выразил благодарность российскому лидеру за доплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, назвав это «очень серьезным подспорьем для семей».

Президент, в свою очередь, отметил, что такая поддержка должна быть полезна всем российским семьям, но для этого также важно обратить внимание на реконструкцию и строительство новых объектов социальной инфраструктуры.
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