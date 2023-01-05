Путин рассказал о значении новой системы выплаты социальных пособий

Российский президент Владимир Путин заявил, что создаваемая в стране система пособий должна поддержать все семьи. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.
Глава региона выразил благодарность российскому лидеру за доплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, назвав это «очень серьезным подспорьем для семей».
Президент, в свою очередь, отметил, что такая поддержка должна быть полезна всем российским семьям, но для этого также важно обратить внимание на реконструкцию и строительство новых объектов социальной инфраструктуры.