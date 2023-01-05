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Генсек НАТО Столтенберг счел опасным недооценивать Москву в ходе СВО на Украине

Политика
Генсек НАТО Столтенберг счел опасным недооценивать Москву в ходе СВО на Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с неожиданным заявлением по поводу планов Москвы в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом стало известно 5 января.

По его словам, военный блок не видит признаков того, что задачи и намерения российского лидера Владимира Путина по ситуации на украинской земле претерпели изменения. В связи с чем, недооценивать Кремль опасно, уточнил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО сказал, что в настоящий момент диалог с Москвой не представляется возможным.
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