Генсек НАТО Столтенберг счел опасным недооценивать Москву в ходе СВО на Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с неожиданным заявлением по поводу планов Москвы в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом стало известно 5 января.
По его словам, военный блок не видит признаков того, что задачи и намерения российского лидера Владимира Путина по ситуации на украинской земле претерпели изменения. В связи с чем, недооценивать Кремль опасно, уточнил Столтенберг.
Ранее генсек НАТО сказал, что в настоящий момент диалог с Москвой не представляется возможным.