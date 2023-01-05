В Турции не исключили вероятности газовых поставок через Болгарию

Турция может реализовать поставки газа в третьи страны через Болгарию, заявил глава турецкого минэнерго Фатих Донмез.
Данный проект стал реален после подписания странами контракта на поставку 1,5 млрд кубометров газа в Болгарию ежегодно. Сторонами документа выступили газовые компании: турецкая Botaş и болгарская Bulgargaz.
По словам министра, таким образом Турция обеспечит энергетическую безопасность болгарской стороны. Всего контракт предусматривает транспортировку 20 млрд кубометров газа, поэтому при должных условиях Болгария может стать страной-транзитером для поставок в третьи страны.