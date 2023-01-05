Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Турции не исключили вероятности газовых поставок через Болгарию

Экономика
В Турции не исключили вероятности газовых поставок через Болгарию

Турция может реализовать поставки газа в третьи страны через Болгарию, заявил глава турецкого минэнерго Фатих Донмез.

Данный проект стал реален после подписания странами контракта на поставку 1,5 млрд кубометров газа в Болгарию ежегодно. Сторонами документа выступили газовые компании: турецкая Botaş и болгарская Bulgargaz.

По словам министра, таким образом Турция обеспечит энергетическую безопасность болгарской стороны. Всего контракт предусматривает транспортировку 20 млрд кубометров газа, поэтому при должных условиях Болгария может стать страной-транзитером для поставок в третьи страны.
турция болгария газовый контракт поставки газа третьи страны
Военкоры ФАН
Лучшие в аду