«Газпром» бьет рекорды: аналитик Разуваев разоблачает фейки

После того, как заработает турецкий хаб «Газпром» восстановит прибыль. Такой прогноз в беседе с ФАН дал финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«Можно громко кричать, что “Газпром” потерял европейский рынок, — указывает он. — Но есть международная отчетность компании, где зафиксированы отличные финансовые показатели и рекордная прибыль».
Между тем, ряд зарубежных СМИ пишут, что «Газпром» потерял европейский рынок газа, в частности Германия в этом плане «добилась суверенитета» и больше не зависит от поставок «голубого топлива» из России.
Сходную информацию выдают и по «черному золоту».
Так, Bloomberg сообщает, что в конце 2022 года поток российской нефти в другие страны снизился до минимального.
По версии агентства, главной причиной сокращения экспорта нефти из России стали введенные Западом антироссийские экономические санкции, то, что поставки нефти морским транспортом в Европу практически прекратились.
По оценке Разуваева, все это далеко не так. Европа становилась все менее прогнозируемым покупателем и теперь у «Газпрома» будет два основных партнера Китай и Турция.
«Изменить расклад по газу на рынке может только Туркмения, — отмечает аналитик. — У них четвертые запасы в мире, но, чтобы выбросить их газ на рынок нужна “цветная революция”, что, думаю, невозможно. А так туркмен все устраивает: они более 90 % газа продают в Китай и немного «Газпрому», поскольку сейчас российское правительство приняло решение поддержать Туркменистан в экономическом плане».
Да, сегодня «Газпром» продает дешевле спотовых цен, но компанию это устраивает, так как спотовая цена колеблется, что позволяет просчитывать проекты, дополняет Александр Разуваев.
Как стало известно, компания «Газпром» перевыполнила годовые обязательства в поставках для Китая.