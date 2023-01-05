Европа приняла около 8 миллионов украинских беженцев с конца февраля 2022 года

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовало статистику по числу украинцев, переехавших в другие страны. Согласно официальным данным, страны Европы приняли около 8 миллионов украинских беженцев.
Представители управления подчеркнули, что к концу апреля 2022 года территорию Украины покинули примерно 5 миллионов человек. Большая часть из них в настоящее время находится в Польше. Второе место в рейтинге стран ЕС, принявших наибольшее количество беженцев, заняла Германия. Она приняла примерно 1 миллион человек. Чехия и Италия заняли третье (0,5 миллиона) и четвертое (0,16 миллиона) места соответственно.
Первое место среди всех стран мира, принявших украинцев, заняла Россия. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН, в страну переехали более 2,8 миллиона человек.