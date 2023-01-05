Европа приняла около 8 миллионов украинских беженцев с конца февраля 2022 года

Представители управления подчеркнули, что к концу апреля 2022 года территорию Украины покинули примерно 5 миллионов человек. Большая часть из них в настоящее время находится в Польше. Второе место в рейтинге стран ЕС, принявших наибольшее количество беженцев, заняла Германия. Она приняла примерно 1 миллион человек. Чехия и Италия заняли третье (0,5 миллиона) и четвертое (0,16 миллиона) места соответственно.