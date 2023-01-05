Эксперты спрогнозировали биржевую стоимость газа в 2023 году

После аварии на «Северном потоке» и прекращения поставок со стороны «Ямала-Европы» у европейских стран остался один прямой газовый путь для экспорта из России — транзит через Украину. Однако объем поставок таким образом не увеличить, поэтому европейские лидеры обратились за СПГ к США.