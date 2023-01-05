Эксперты спрогнозировали биржевую стоимость газа в 2023 году

Биржевая стоимость газа в 2023 году может сохраниться на высоких позициях, пишет «Российская газета» со ссылкой на участников рынка.
После аварии на «Северном потоке» и прекращения поставок со стороны «Ямала-Европы» у европейских стран остался один прямой газовый путь для экспорта из России — транзит через Украину. Однако объем поставок таким образом не увеличить, поэтому европейские лидеры обратились за СПГ к США.
Высокая стоимость газа стала новой реальностью для Европы, отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов. По его словам, европейские государства могут оказаться в сложном положении, когда российский газ в хранилищах закончится, а купить американский будет сложно из-за конкуренции с Азией.
Директор по исследованиям «ВЫГОН Консалтинг» Мария Белова прогнозирует нехватку газа на мировом рынке и, как следствие, его высокую стоимость. Она может составить не менее 1200 долларов за тысячу кубометров, отмечает аналитик «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.