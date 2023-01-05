Внутренний турпоток в России этой зимой может достигнуть 18 миллионов человек

Внутренний туристический поток в России этой зимой может составить почти 18 миллионов человек, заявила член комитета Госдумы по туризму Алла Салаева.
По ее словам, такой показатель на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Влияет на это, в первую очередь, появление в стране новых направлений для путешествий — гастротуры, глэмпинги, кемпы и так далее.
«Классикой» зимнего туризма остается русская баня, рыбалка, а также семейные поездки с экскурсиями. Многие стремятся совместить горнолыжные курорты с санаторно-курортным отдыхом, пишет агентство «Прайм».