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Внутренний турпоток в России этой зимой может достигнуть 18 миллионов человек

Общество
Внутренний турпоток в России этой зимой может достигнуть 18 миллионов человек

Внутренний туристический поток в России этой зимой может составить почти 18 миллионов человек, заявила член комитета Госдумы по туризму Алла Салаева.

По ее словам, такой показатель на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Влияет на это, в первую очередь, появление в стране новых направлений для путешествий — гастротуры, глэмпинги, кемпы и так далее.

«Классикой» зимнего туризма остается русская баня, рыбалка, а также семейные поездки с экскурсиями. Многие стремятся совместить горнолыжные курорты с санаторно-курортным отдыхом, пишет агентство «Прайм».
россия зима внутренний туризм
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