Начальник Генштаба Мали поздравил слушателей Военной школы с началом нового учебного года

Бамако, 5 января. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мали (FAMa) Умар Диарра поздравил слушателей второго курса Военной школы (EMG) с началом учебного года.
Помимо руководства FAMa, в торжественной церемонии приняли участие политические деятели республики и представители городской администрации. Ректор Университета юридических и политических наук (USJPB) Бурема Кансайе выступил перед аудиторией с открытым уроком, посвященным вопросам политики переходного периода.
Он отметил, что успешное развитие государства возможно лишь в случае единства нации. Начальник Генштаба высоко оценил актуальность выступления профессора и добавил, что EMG должна оставаться основным центром подготовки кадровых офицеров.
В заключение Диарра поблагодарил преподавательский состав за организацию образовательного процесса на высшем уровне. Он отметил положительные результаты предыдущего учебного года и призвал слушателей прилежно постигать военное искусство.
Ранее начальник Генерального штаба провел инспекцию EMG и утвердил бюджет учреждения. Научный совет школы продемонстрировал руководству FAMa новые программы подготовки кадровых офицеров, которая реализуется при участии гражданских вузов.