Младшая дочь Ксении Бородиной отравилась суши в ресторане Таиланда

Новогодние праздники звезда шоу «Дом-2» решила провести с семьей, но не в России, а за рубежом. Местом для отдыха Бородина выбрала Таиланд, однако отпуск знаменитости был омрачен отравлением младшей дочери. По словам самой актрисы, наследнице стало плохо после похода в ресторан, где они ели суши. Она также заметила, что ей сразу не понравилось заведение.