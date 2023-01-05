Младшая дочь Ксении Бородиной отравилась суши в ресторане Таиланда

Актриса и телеведущая Ксения Бородина рассказала об отравлении дочери Теоны после похода в ресторан на отдыхе за границей.
Новогодние праздники звезда шоу «Дом-2» решила провести с семьей, но не в России, а за рубежом. Местом для отдыха Бородина выбрала Таиланд, однако отпуск знаменитости был омрачен отравлением младшей дочери. По словам самой актрисы, наследнице стало плохо после похода в ресторан, где они ели суши. Она также заметила, что ей сразу не понравилось заведение.
«Сервис никакой, но наш пляж был закрыт на частное мероприятие и нам пришлось там провести день», — написала Бородина в соцсетях.
Ранее Бородина рассказала, как отметила седьмой день рождения Теоны. Наследница звезды получила от мамы брендовое плате, серьги с драгоценными камнями и 30 тысяч рублей.