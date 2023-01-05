ФАН выяснил подробности смерти легенды БДТ Адиля Велимеева, упавшего на гололеде в Петербурге

У старейшего сотрудника петербургского БДТ Адиля Велимеева, который получил тяжелые травмы при падении на скользкой улице, остановилось сердце в реанимации. Об этом сообщил источник ФАН.
Велимеев скончался накануне, не приходя в сознание. Медики диагностировали у него перелом теменной и затылочной части. В итоге травмы оказались слишком тяжелыми и сердце артиста не выдержало.
Напомним, Адиль Велимеев поскользнулся и упал на заледенелой улице вечером 20 декабря. Его экстренно доставили в реанимационное отделение Мариинской больницы. Спасти артиста не удалось.
С наступлением зимы все больше жителей Северной столицы оказываются в травмпунктах после падений на заледенелых тротуарах. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, глава города Александр Беглов продолжает игнорировать проблему.