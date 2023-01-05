Крупнейшая выставка электронных инноваций откроется в Лас-Вегасе

Также на выставке широко представлена и автомобильная промышленность, что на время делает CES крупнейшим автосалоном в Северной Америке. Мировые лидеры производства электроники представят новые телевизоры, ноутбуки и другие технические гаджеты. Метавселенная и искусственный интеллект также занимают здесь свое особое место. Выставка продлится до 8 января 2023 года.