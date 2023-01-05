Крупнейшая выставка электронных инноваций откроется в Лас-Вегасе

Участники крупнейшей в мире выставки электронных инноваций Consumer Electronic Show готовятся к официальному открытию. Основная тема мероприятия — «безопасность человека».
Организация Объединенных Наций определила основное направление выставки как нацеленное на улучшение доступа человечества к продовольствию, медицинскому обслуживанию, чистому воздуху и воде, а также другим основным правам человека. Участники экспозиции демонстрируют новейшие разработки в области охраны здоровья, коммуникации, отдыха и других сферах.
«Технологии здоровья и, в частности, технологии комфорта, основанные на изучении ваших привычек и модели поведения, помогают вам жить спокойней и с гораздо меньшим количеством хлопот. Это то, что помогает вам даже в те моменты, когда вы сознательно не следите за своим состоянием. Это что-то вроде подушки, которая всегда с вами, и вы чувствуете себя комфортно без необходимости что-либо делать», — рассказал о своем стенде «10 разумов» его представитель Брент Чап.
Также на выставке широко представлена и автомобильная промышленность, что на время делает CES крупнейшим автосалоном в Северной Америке. Мировые лидеры производства электроники представят новые телевизоры, ноутбуки и другие технические гаджеты. Метавселенная и искусственный интеллект также занимают здесь свое особое место. Выставка продлится до 8 января 2023 года.