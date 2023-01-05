Дальше будет еще хуже: жители Петербурга считают, что город не справляется с уборкой снега

И из подобных претензий за первую неделю 2023-го года уже можно насобирать на неплохой книжный том. Согласно прогнозам синоптиков, самыми холодными днями в Ленобласти в ближайшее время станут седьмое и восьмое января. Заморозки принесут с собой ледяные тропы, что значительно повысит аварийность и травматизм среди горожан.