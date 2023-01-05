Дальше будет еще хуже: жители Петербурга считают, что город не справляется с уборкой снега

Новый Год Санкт-Петербург встретил практически без снега. Однако после довольно теплых дней, вернулись снегопады и заморозки. И, несмотря на то, что объем осадков довольно низкий, коммунальные службы продолжают «радовать успехами».
Жители северной столицы активно жалуются на плохую уборку снега в социальных сетях, пабликах «Вконтакте», оставляют множество комментариев в Telegram-каналах. Особенно часто подобные претензии к городской администрации можно увидеть в сообществах, связанных с автомобилями и ДТП.
Например, пользователь социальной сети ВКонтакте Никита под постом об очередной аварии пишет следующее:
«Дороги скользкие из-за снега, который не убирают и не посыпают. Вот аварии и случаются».
Этот же пользователь отмечает в социальных сетях, что снова на дорогах города творится «фиг знает что». Никита уверен, что «заморозки только начинаются, дальше будет только хуже».
«Денег на снегоуборочную технику не хватило или дворники разбежались?», — вопрошает пользователь Абрам.
И из подобных претензий за первую неделю 2023-го года уже можно насобирать на неплохой книжный том. Согласно прогнозам синоптиков, самыми холодными днями в Ленобласти в ближайшее время станут седьмое и восьмое января. Заморозки принесут с собой ледяные тропы, что значительно повысит аварийность и травматизм среди горожан.
Будем надеяться, что пророчество пользователя Никиты не сбудется, и коммунальные службы Санкт-Петербурга все же найдут в себе силы для борьбы хотя бы с таким объемом снежных масс.
Однако даже снегоуборочная техника может нанести больше вреда, чем пользы. В среду, четвертого января в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о трагедии: поздно вечером петербуржца сбили сразу четыре автомобиля. Первой «проехала» снегоуборочная машина, которая, вероятно, не заметила мужчину, который шел по проезжей части.