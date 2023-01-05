Эрдоган обсудил с Путиным украинский кризис и ситуацию в Сирии

Переговоры по телефону состоялись между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом 5 января рассказали в администрации главы Турции.
Сообщается, что в ходе беседы политики затронули обстановку в сирийском государстве, а также конфликт, развернувшийся на украинской земле. Помимо этого, они обсудили сотрудничество Анкары и Москвы.
Ранее сообщалось, что руководитель турецкого государства в рамках разговора с Путиным намерен поднять вопросы относительно строительства газового хаба.